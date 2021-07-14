لبنان.. الحريري يقدم تشكيلة حكومية جديدة وينتظر رد عون

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، إنه قدم لرئيس البلاد، ميشال عون، تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيرا اختصاصيا (لا ينتمون لأحزاب سياسية)، بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وعقب لقائه عون، في قصر الرئاسة شرقي العاصمة بيروت، أضاف الحريري، خلال مؤتمر صحفي، أن "هذه الحكومة بالنسبة لي قادرة على وقف الانهيار في البلد".

وقبل أشهر، أعلن الحريري أن قدم تشكيلة حكومية إلى عون، لكن الأخير رفضها.

وتابع في تصريحاته اليوم: "تمنيت على الرئيس عون الإجابة غدا (بشأن التشكيلة الجديدة) حتى نبني على الأمر مقتضاه، وبالنسبة لي هذه ساعة الحقيقة بعد مرور حوالي 9 أشهر".

وعلى مدار نحو 9 أشهر، تحول خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.

ومنذ أواخر 2019، يرزخ لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وخلال زيارته لبيروت عقب انفجار المرفأ، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة لتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تُجري إصلاحات مصرفية واقتصادية، بينما أطلق رئيس مجلس النواب، نبيه بري مطلع يونيو/ حزيران الماضي مبادرة لحل الأزمة تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرا دون ثلث معطل لأيّ كان.