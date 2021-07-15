انتشال رفات 61 شخصا من مقبرة جماعية في عفرين

أعلن والي هطاي التركية (جنوب) رحمي دوغان، الخميس، ارتفاع عدد رفات الأشخاص التي تم انتشالها من المقبرة الجماعية المكتشفة في منطقة "عفرين" السورية إلى 61.

وأشار دوغان، في تصريح صحفي، إلى اكتشاف السلطات الأمنية المحلية في مدينة عفرين شمالي سوريا، مقبرة جماعية على إثر بلاغ تلقته، الأربعاء.

وأضاف أن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، يتم الكشف عنها بين فترة وأخرى.

ولفت إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجثث أعدمت قبل فترة قصيرة من عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، في يناير/ كانون الثاني 2018، لتطهير المنطقة من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

وأردف دوغان، أن التنظيم ذاته استهدف مستشفى في عفرين الشهر الفائت ما أدى إلى مقتل 14 مدنيا.

وأكد أن التنظيم يواصل استفزازاته للمواطنين السوريين في عفرين عبر المفخخات والقذائف الصاروخية.

والأربعاء، عثرت السلطات الأمنية في منطقة عفرين على رفات 35 شخصا أعدموا قبل فترة قصيرة من عملية "غصن الزيتون".

يُذكر أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وخلال سيطرته على منطقة عفرين قبل عملية "غصن الزيتون"، كان يجبر جميع البالغين على حمل السلاح، ويعدم كل من يرفض الامتثال لأوامره.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.