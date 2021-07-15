لمواجهة إيران.. الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة كبيرة في موازنته

نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي طلب زيادة كبيرة في موازنته لأجل تعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل على إيران، فيما تنتظر هذه الأخيرة استئناف مفاوضات الاتفاق النووي مع القوى العظمى.

وقالت الهيئة، الخميس: "طلب الجيش زيادة موازنته بمليارات الشواقل، لتعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل في إيران".

وأضافت: "قُدم الطلب في إطار المناقشات الأولية مع موظفي وزارة المالية.. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن طهران أصبحت قادرة على إتمام تطوير أسلحة نووية خلال أشهر".

ولم توضح هيئة البث، القيمة الدقيقة للزيادة التي تطالب بها أو المعدات العسكرية التي تعتزم شراءها، لمساعدتها في تنفيذ الهجوم.

ولفتت إلى أن وزير الدفاع بيني غانتس، أكد أن إسرائيل تواجه تهديدات تلزمها بتسريع استعداداتها وتوسيع رقعتها بغية تحقيق النجاح.

ونقلت الهيئة عنه القول، الأربعاء، أنه "لا خيار لإسرائيل سوى تعزيز قدراتها العسكرية، إذا أرادت التصدي للتهديد لأكبر خطر موجه ضدها وهو امتلاك إيران لأسلحة نووية".

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتطالب بمواصلة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني.

والأربعاء، قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، إن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية "بنسبة 90 بالمئة"، إذا لزم الأمر.