8 قتلى من المدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب

قتل 8 مدنيين سوريين وأصيب 5 أخرون، الخميس، في قصف لقوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، استهدف قرية "إبلن" وبلدة "الفوعة" في محافظة إدلب (شمال غرب).

وأفاد المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني، فراس خليفة، أن قوات النظام السوري استهدفت قرية "إبلن" وبلدة "الفوعة" صباح اليوم بأسلحة أرض أرض.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 مدنيين في إبلن و5 في الفوعة، فيما جرى نقل 5 جرحى إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.