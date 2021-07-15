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8 قتلى من المدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب

وكالة الأناضول للأنباء
İdlib
نشر في 15.07.2021 11:20
آخر تحديث في 15.07.2021 11:21
انتشال الضحايا بعد القصف الأسدي الأناضول انتشال الضحايا بعد القصف الأسدي (الأناضول)

قتل 8 مدنيين سوريين وأصيب 5 أخرون، الخميس، في قصف لقوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، استهدف قرية "إبلن" وبلدة "الفوعة" في محافظة إدلب (شمال غرب).

وأفاد المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني، فراس خليفة، أن قوات النظام السوري استهدفت قرية "إبلن" وبلدة "الفوعة" صباح اليوم بأسلحة أرض أرض.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 مدنيين في إبلن و5 في الفوعة، فيما جرى نقل 5 جرحى إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.

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