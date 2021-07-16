الإمارات تستعين بشركة إسرائيلية لتعزيز الخدمات الأمنية

استعانت دولة الإمارات بشركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المسيرة، لخفض زمن استجابة الأجهزة الأمنية لحالات الطوارئ، وفق إعلام عبري.

وذكر موقع "إسرائيل ديفنس" العبري، الجمعة، أن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة.

وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام (Aerobotics) الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

وأضاف: "تم اختيار المعرض العالمي إكسبو، ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون، وهو معرض دولي يقام مرة كل أربع سنوات".

والأربعاء، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي.. دشنت منصة Drone Box".

وأضاف بن راشد: "هي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط".

وتابع "سيتم إطلاق الخدمة خلال معرض إكسبو القادم"، والمقرر انعقاده في أكتوبر/تشرين أول 2021.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين.

والأربعاء، افتتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في احتفال رسمي.