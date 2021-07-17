إسرائيل تغلق "باب العامود" قبيل مسيرة استفزازية لمستوطنين

أغلقت قوات إسرائيلية، السبت، منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة، قبيل مسيرة "استفزازية" مرتقبة الليلة لمئات المستوطنين، بحسب شهود عيان.

ويحاول المستوطنون الإسرائيليون تنظيم مسيرة في "باب العامود" سنويًا، تزامنًا مع ما يسمى "صوم التاسع من آب" بحسب التقويم العبري.

وقال شهود عيان، إن مئات من عناصر قوات الاحتلال انتشرت في منطقة "باب العامود" وأخرجت كل من فيه، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تعتقل 3 شبان فلسطينيين على الأقل، اعتدت على أحدهم بالضرب المبرح.

وأشار الشهود، إلى أن قوات الاحتلال ضيقت على الصحفيين خلال عملهم في "باب العامود"، وحاولت إبعادهم من المنطقة.