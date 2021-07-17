العراق يعلن القبض على قتلة هشام الهاشمي والمتهم الرئيسي ضابط في الشرطة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة "القبض على قتلة" الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام، وجاء في "اعترافات" بثها التلفزيون العام أن المنفذ الأساسي ضابط في الشرطة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، وأوفينا الوعد".

بعيد ذلك، بثّ التلفزيون العام "اعترافات" رجل قال إنه المنفذ الرئيسي للاغتيال، اسمه أحمد الكناني ويبلغ 36 عاما وهو ملازم أول في الشرطة.

وأعلن القاتل المفترض مسؤوليته عن إطلاق الرصاص، وأضاف التلفزيون أنه تم توقيف أربعة أشخاص في الإجمال.

وفي مؤشر إلى حساسية هذه القضية، انتشرت عشرات العربات المدرعة للجيش العراقي في محيط المنطقة الخضراء شديدة الحماية في بغداد، حيث توجد السفارة الأميركية والكثير من مؤسسات الدولة.

وهشام الهاشمي مختص في الحركات الإسلامية وله سمعة عالمية ووجه معروف في المجتمع المدني، اغتيل أمام منزله ببغداد في 6 تموز/ يوليو 2020.

خلف اغتيال الباحث صدمة واسعة في العراق، ونظم في ذكرى مرور عام على الحادثة تجمع في ساحة التحرير وسط بغداد التي مثلت مكان التجمع الرئيسي في العاصمة لنشطاء الانتفاضة الشعبية التي انطلقت نهاية عام 2019.

وكان الباحث منحازا بشكل معلن للانتفاضة الشعبية التي تفجرت للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

وأكد الكاظمي في تغريدته أن قوات الأمن أوقفت "المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وتابع "لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".