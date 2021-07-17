بدء طواف القدوم لضيوف الرحمن في "موسم حج استثنائي"

بدأ ضيوف الرحمن، السبت، مناسك الحج بأداء طواف القدوم بالحرم المكي، في مستهل أيام موسم حج "استثنائي" في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

ووفق بيان رئاسة شؤون الحرمين، "أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف القدوم، وسط إجراءات وتدابير احترازية مكثفة داخل المسجد الحرام".

وأفاد البيان بـ"تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تأدية الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية لتسهيل حركة الحشود".

وعقب طواف القدوم، يتجه حجاج بيت الله الحرام غدا الأحد الموافق الثامن من ذي الحجة، إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقبل أسبوع، استبقت السلطات السعودية بدء مناسك الحج، بتجهيز 4 مراكز لاستقبال الحجاج قبل دخولهم إلى مكة هي "النوارية" و"الزايدي" و"الشرائع" و"الهدا".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس) بـ"توفير قائد صحي لكل 20 حاجا، وتهيئة 25 مسارا للحجيج في صحن الطواف، بجانب تهيئة ساحات المسجد الحرام وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة حج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفا من داخل المملكة، وفي ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج، جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، في 2019 من كل أرجاء العالم. -