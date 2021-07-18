اشتية: ما يجري في الأقصى انتهاك خطير يستدعي تدخلا دوليا لوقفه

عد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، الأحد، "انتهاكا خطيرا"، مطالبا بتدخل دولي لوقفها.

وقال اشتية، في بيان، إن اقتحامات المستوطنين للأقصى، اليوم "انتهاك خطير لقبلة المسلمين الأولى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967".

وحذر من "التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم".

ووفق بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن قرابة 1200 مستوطنا اقتحموا اليوم المسجد الأقصى.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت، مؤخرا، إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، اليوم، بمناسبة حلول ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

كما تستعد ما تسمى "حركة السيادة في إسرائيل" لتنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في اليوم ذاته.