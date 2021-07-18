الهلال الأحمر التركي يهدي كسوة العيد لـ 100 ألف سوري

أفادت جمعية الهلال الأحمر التركية، بأن أنشطتها الخيرية متواصلة في المناطق السورية المحررة من الإرهاب، مشيرة أنها تستهدف توفير ملابس العيد لـ100 ألف محتاج.

وأوضح فاتح كوكجان، منسق الهلال الأحمر في سوريا، الأحد، أن الجمعية تواصل إسعاد المحتاجين في كل من رأس العين وتل أبيض والباب وإعزاز وعفرين وإدلب شمالي سوريا، بتوزيعها ملابس العيد.

وأضاف أنه حتى اليوم بلغ عدد الحاصلين على الملابس 82 ألفا و635 شخصا معظمهم من الأيتام، مشيرا أن الهدف هو الوصول لـ100 ألف.

وذكر كوكجان أن أعمال التوزيع ستستمر طيلة أيام عيد الأضحى عبر "متاجر المحبة" الخيرية، معربا عن شكره لجميع المتبرعين والمتطوعين الذي شاركوا في أنشطة الإغاثة.

بدورها، شكرت السيدة السورية أم حسين، الهلال الأحمر التركي على تقديمه ملابس العيد للأطفال الأيتام، مشيرة أنها قدمت لمخيم باعزاز من مدينة حلب بعد أن فقدت زوجها في هجمات النظام السوري.

من جهتها، قالت أم محمد المقيمة في مدينة الباب إنها تركت مدينة حمص بسبب هجمات النظام، وأن أطفالها لم يتمكنوا من ارتداء ملابس عيد الفطر الماضي.

وأضافت أن الهلال الأحمر التركي وفر لعائلتها ملابس العيد إضافة إلى مواد غذائية، معربة عن شكرها لجهود الجمعية التركية في رسم البسمة على وجوه المحتاجين والأيتام.

يشار أن الهلال الأحمر التركي، يواصل وقوفه إلى جانب المحتاجين السوريين في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والمأوى منذ عام 2011.