"حماس" تدعو الفلسطينيين إلى "الزحف" نحو الأقصى حتى عيد الأضحى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، الفلسطينيين إلى الزحف والمرابطة في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلّة.

وقال محمد حمادة، المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس، في بيان، "ندعو إلى الزحف نحو التواجد والمرابطة في ساحات الأقصى وأزقة البلدة القديمة، والمواظبة على هذا النفير إلى صلاة عيد الأضحى، لتفويت الفرصة على المحتل بالاستفراد بالمدينة والمسجد".

وتابع: "إطلاق الاحتلال العنان لقطعان مستوطنيه الضالّة لا يعكس حالة سيطرة وسيادة، إنّما هو تعبير عن عجز ونقص يحاول الاحتلال ترقيعه، بعد أن واجهه شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل وغزة العزة ببسالة".

وبحسب بيان مقتضب لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن) فإن 1210 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى حتى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (08:00 ت.غ).

ووفق مقاطع فيديو نشرها ناشطون وصحفيون اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء.

وفي وقت سابق، الأحد، طالبت الخارجية الفلسطينية، بموقف دولي "حازم" لوقف "عدوان الاحتلال المتواصل" على المسجد الأقصى المبارك، في حين عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التوتر، داعيا إلى "تهدئة الوضع المتفجر".

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، الأحد، بمناسبة حلول ذكرى ما تسميه إسرائيل "خراب الهيكل".

كما أعلنت ما تسمى "حركة السيادة في إسرائيل" تنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس اليوم أيضا.