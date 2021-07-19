انتهاء عملية الملء الثاني لسد النهضة في إثيوبيا

أعلنت السلطات الإثيوبية الانتهاء من عملية الملء الثاني لسد "النهضة" المثير للخلافات مع مصر والسودان.

جاء ذلك في تغريدات لوزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عبر حسابه على تويتر، الاثنين.

وقال بيكيلي: "يوم 12 يوليو/تموز الجاري، تم الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة وتدفق الماء إلى قمة السد".

وأضاف: "مبروك للإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا: النتيجة كمية المياه اللازمة لتشغيل توربينين (لتوليد الكهرباء)".

وتابع: "لقد قمنا بالكثير من العمل هذا العام للوصول إلى هذه النقطة. نحن نعمل بجد لإنتاج التوربينات القادمة، وسنكون قادرين على إكمال ذلك في الأشهر القادمة". دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 11:20 ت.غ، لم تصدر السلطات المصرية أو السودانية تعقيبا بشأن ما ذكره الوزير الإثيوبي.

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد "النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.