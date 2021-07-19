عون يحدد 26 يوليو موعداً لاستشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الاثنين المقبل، موعدا لإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، في أعقاب اعتذار سعد الحريري، وفي ظل أزمة اقتصادية حادة.

وقالت الرئاسة، في بيان الاثنين، إن 26 يوليو/ تموز الجاري سيكون موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة، وتم تحديد جدول مواعيد الاستشارات في هذا اليوم للكتل والنواب المستقلين لتسمية رئيس حكومة جديد.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسية مجلس النواب (البرلمان) مسلم شيعي.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعدما تقدم الأربعاء بتشكيلة وزارية ثانية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.

فيما قالت الرئاسة، في بيان، إن الحريري "رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".

وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.