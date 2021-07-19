محمد بن زايد يلتقي ابن سلمان في الرياض ويبحت معه "تطوير" التعاون

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الاثنين، تطوير فرص التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، في زيارة يجريها ابن زايد للرياض تمتد يوماً واحداً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن لقاء ابن سلمان وابن زايد تطرق إلى "استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات"، دون مزيد من التفاصيل.

كما تناولت المباحثات بين الجانبين "استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الاثنين، استقبل محمد بن سلمان، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للرياض، في ظل توتر وخلافات غير مسبوقة بين السعودية والإمارات على أكثر من صعيد آخرها ملف النفط.

والأحد، اتفق تحالف "أوبك+" الذي يضم كبار منتجي النفط عالميا من دول منظمة "أوبك" وخارجها، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2022.

وكانت الإمارات تعترض على تمديد الاتفاق لما بعد أبريل/ نيسان 2022، إلا إذا تم رفع خط الأساس لإنتاجها، وهو ما تحقق لها حيث اتفق التحالف، الأحد، على رفع خط الأساس لإنتاجها من 3.17 ملايين إلى 3.5 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار 2022.