20 قتيلاً على الأقل في هجوم دامٍ بسوق في بغداد عشية عيد الأضحى

قتل نحو 20 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين بجروح الاثنين بانفجار عبوة ناسفة عشية عيد الأضحى في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مصدر طبي عن مقتل 23 شخصاً وجرح 36، فيما قال مصدر أمني إن عدد القتلى 18. ومن بين القتلى والجرحى نساء وأطفال، وفق المصدر الطبي، فيما افاد المصدر الأمني بأن 4 أطفال و4 نساء على الأقل قتلوا في التفجير الذي وصفته خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان بأنه اعتداء "إرهابي".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن التفجير تمّ "بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع".

ولم تتبن أي جهة التفجير حتى الآن فيما أظهرت صور من موقع الانفجار في سوق الوحيلات حالة من الهلع بين السكان.

ونقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، فيما استنفرت وزارة الصحة العراقية "جميع مؤسساتها" لإسعاف الضحايا كما قالت في بيان رسمي. وقالت السلطات في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة أي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق بملابسات التفجير.

وتعدّ مدينة الصدر إحدى ضواحي بغداد الفقيرة والأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهي معقل مناصري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يملك نفوذاً كبيراً على الساحة السياسية في العراق.

واستنكر زعيم تيار الحكمة الشيعي عمار الحكيم التفجير الذي وقع فيما "يستعد شعبنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك"، داعياً "الجهات الأمنية إلى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين".