بتمويل من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية.. توزيع لحوم أضاحي على آلاف الفقراء في اليمن

بدأت منظمة إغاثة يمنية بتوزيع لحوم 1250 أضحية على آلاف الفقراء في تسع محافظات يمنية، بتمويل من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).

وقال رئيس "منظمة الوصول الإنساني" (يمنية/ خاصة) يحيى الدباء، في بيان، إن المنظمة نفذت مشروع توزيع لحوم الأضاحي الممول من "IHH"، من خلال ذبح وتوزيع لحوم 1250 أضحية من الخراف.

وأوضح الدباء، أن المشروع استهدف نحو 30 ألف شخص من الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من الحرب في تسع محافظات يمنية، هي: عمران، إب، البيضاء، رداع، لحج، ريمة، ذمار، الحديدة، والأمانة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع بدأت، الثلاثاء وستستمر حتى نهاية عيد الأضحى، مؤكدا أن المشروع "ترك أثراً طيباً في نفوس الأسر المستفيدة، وأدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم".

وقدم الدباء الشكر والتقدير لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية على دعمها المستمر لمختلف المشاريع والخدمات للأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة في اليمن.

وتقدم تركيا عبر المنظمات ووكالات الإغاثة مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية، التي تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب الدائرة في البلاد.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.