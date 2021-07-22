إسرائيل تقصف مواقع إيرانية في سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع

أفاد إعلام النظام السوري أن دفاعاته الجوية تصدت فجر الخميس لصواريخ إسرائيلية أطلقت على مواقع عسكرية في منطقة القصير في محافظة حمص (وسط)، وهذا هو القصف الثاني الجوي الإسرائيلي على سوريا خلال الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء النظام (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه فجر الخميس "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص" .

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات" على حد قوله.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الضربات الإسرائيلية طالت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة مطار الضبعة العسكري والقصير" في ريف حمص الغربي.

وانحاز حزب الله علنية ضد المعارضة السورية ثم خاض عام 2013 معركة ضد الفصائل في منطقة القصير.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية الخميس، وفق المرصد، عن تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر في المواقع المستهدفة.

وهذه الضربات الإسرائيلية هي الثانية هذا الأسبوع، إذ قتل الاثنين خمسة مقاتلين موالين لإيران على الأقل في قصف إسرائيلي طال مواقع يتمركزون فيها بمحافظة حلب شمالاً، وفق المرصد. وكان الإعلام السوري أفاد أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية فوق ريف حلب الشرقي و"أسقطت معظمها".

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.