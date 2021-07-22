إصابات في انفجار مجهول وسط مدينة غزة

قتل فلسطيني وجرح عشرة آخرون الخميس في انفجار وقع في مبنى في سوق شعبي قديم في وسط مدينة غزة ولم تتضح أسبابه، بحسب وزارة الداخلية في غزة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان مقتل شخص وإصابة عشرة أشخاص في الانفجار في "سوق الزاوية بمدينة غزة".

ولم تعرف أسباب الانفجار الذي وقع في بناية مكونة من طوابق عدة، بحسب البزم الذي أشار إلى ان "فرقة هندسة المتفجرات في الشرطة بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة".

وأدى الانفجار الى انهيار أجزاء كبيرة من المنزل وإلحاق أضرار واسعة في المنازل والمحال التجارية المجاورة، بحسب شهود عيان ومصوري وكالة فرانس برس.

وقال محمد الطبطيبي، أحد الشهود، لوكالة فرانس برس "استيقظت على صوت الانفجار، خرجت الى الشارع وجدت الناس يركضون، الدخان كان يملأ المكان والمحلات مدمرة، الانفجارات تتكرر في غزة حتى في العيد".

والعام الماضي، لقى 25 فلسطينيا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات بجروح إثر حريق شب في سوق شعبي في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة سببه تسرب للغاز.

ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزّة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا، وتُسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007.

وخاضت حماس وإسرائيل أربعة حروب منذ عام 2008 بينما تتجاوز نسبة الفقر في غزّة 50 بالمئة، وقد تراجعت ظروف العيش أكثر مع فرض القيود لكبح تفشّي كوفيد-19.