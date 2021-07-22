إغلاق مدرج مطار دبي مؤقتاً بعد تصادم طائرتين على أرضه

أعلنت إدارة مطار دبي الدولي إغلاق أحد مدرجي المطار مؤقتاً بسبب تصادم طائرتين على المدرج دون وقوع إصابات.

وقال المطار، في بيان الخميس، إن تصادم بين طائرتين، اليوم، أدى إلى إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين، مؤكدا أن العمليات لم تتأثر بالإغلاق.

فيما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) تأكيد شركة "طيران الخليج"، الناقلة الوطنية للبحرين، تعرض ذيل إحدى طائراتها في مطار دبي للاصطدام من طائرة إحدى الناقلات الجوية (لم تذكرها).

وأفادت طيران الخليج، وفق "بنا"، أنها تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.

فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر في "فلاي دبي" أن إحدى طائراتها من طراز "بوينغ 737-800" المتجهة إلى قيرغيزستان، اضطرت للعودة إلى موقف الطائرات بعد اكتشاف تأثرها "بحادث بسيط في مطار دبي أضر بأحد جناحيها".

وأشارت المصادر إلى أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة، فيما تعمل الشركة مع السلطات للتحقيق في الحادث.