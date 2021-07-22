إيران تكسر عقدة ممر هرمز وتفتتح مرفأ نفطياً على خليج عُمان

افتتحت إيران أول مرفأ نفطي على خليج عُمان، بعيداً عن مضيق هرمز الذي يشكل بؤرة توترات إقليمية لعقود.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس في كلمة متلفزة: "هذه خطوة إستراتيجية مهمة لإيران ستكفل استمرار صادراتنا النفطية".

وقال: "اليوم، تم تحميل أول شحنة بحجم 100 طن خارج مضيق هرمز. يثبت هذا فشل العقوبات الأمريكية."

أوضح روحاني أن إيران تستهدف تصدير مليون برميل يوميا من النفط من ميناء بندر جاسك على خليج عُمان، إلى الجنوب قليلا من مضيق هرمز.

لطالما هددت إيران بغلق المضيق إذا عجزت عن تصدير إنتاجها من الخام بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها قبل ثلاث سنوات عندما انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية.

تجري طهران وإدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن محادثات غير مباشرة في فيينا منذ أوائل أبريل/نيسان لإحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ومضيق هرمز ممر مائي عند مدخل الخليج العربي تمر به زهاء خُمس إمدادات النفط العالمية من منتجي الشرق الأوسط إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها.