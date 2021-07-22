بعد إتمام الملء الثاني لسد النهضة.. رئيس وزراء إثيوبيا يطمئن مصر والسودان

طمأن رئيس وزراء إثيوبيا مصر والسودان بعد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وأكد مجدداً أن الخطوة لن تضر بأحد.

وقال آبي أحمد علي، الخميس، في رسالة باللغة العربية نشرها عبر حسابه على تويتر: "تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على نهر آباي (التسمية الإثيوبية للنيل الأزرق) في 20 يوليو/ تموز الجاري".

وأضاف: "كما وعدتكم سلفا يوم 9 يوليو الجاري، قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة".

وتابع: "أود أن أطمئنكم مرة أخرى بأن هذا الملء سوف لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا، وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم، مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك".

وحتى الساعة 7:40 ت.غ، لم يصدر تعقيب عن السلطات في مصر والسودان على ما ذكره رئيس الوزراء الإثيوبي.

والاثنين الماضي، هنأ آبي أحمد الشعب الإثيوبي بإتمام التعبئة الثانية لـ"سد النهضة" بنجاح.

فيما استنكر السودان الخطوة وعدها إصرارا من إثيوبيا على "مواصلة فرض سياسة الأمر الواقع" فيما يتعلق بملف "سد النهضة"، دعت كل من الخرطوم والقاهرة أديس أبابا إلى العودة للتفاوض لإتمام اتفاق ملزم حول السد.

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.