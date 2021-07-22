وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يهنئ الرئيس عباس بعيد الأضحى

أجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن.

وقال الوزير عومر بارليف في تغريدة الخميس: "اتصلت برئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف: "المحادثة الودية التي أجريناها هي الأولى من نوعها بين وزير أمن داخلي إسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية".

وتابع بارليف: "إنني مليء بالأمل والإيمان بأن الحوار الإيجابي سيؤدي إلى فتح خطوط اتصال بيني وبين نظرائي في السلطة الفلسطينية ولصالح السلام والأمن للشعبين".

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إجراء الاتصال بارليف والرئيس عباس، دون ذكر أي تفاصيل بشأنه.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدث كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع بيني غانتس هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني بمناسبة التهنئة بعيد الأضحى.

يذكر أن الاتصالات الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو كانت شبه مقطوعة.