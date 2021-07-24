العراق..طائرة مسيرة تهاجم موقعا للتحالف الدولي في أربيل

أعلن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق، السبت، تعرض أحد مواقعه لهجوم بطائرة مسيرة في إقليم شمال العراق، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد واين ماروتو، في بيان، إن "طائرة مسيرة استهدفت موقعا تابعا للتحالف في محافظة أربيل بالإقليم، فجر الجمعة".

وأوضح أن "الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها متيقظة وتدافع عن نفسها في إطار حقوقها الطبيعية".

من جانبه، تبنى "لواء الثائرين" (فصيل مسلح غير معروف)، السبت، عملية استهداف قاعدة "حرير" الجوية، في أربيل.

وقال الفصيل، في بيان: "تم استهداف قاعدة الحرير، التي يتخذها الاحتلال الأمريكي الجبان ملجأ لهم ولجواسيسهم وعملائهم بطائرات مسيرة مفخخة مما أدى إلى أضرار في المعدات".

ولم يذكر بيانا التحالف والفصيل، تفاصيل أكثر حول استهداف القاعدة، فيما لم يصدر عن السلطات العراقية تعليق فوري، حتى الساعة 10:25 (ت.غ).

ويعتبر الهجوم، الخامس من نوعه منذ فبراير/شباط الماضي، يستهدف القاعدة العسكرية التي تضم قوات أمريكية في مطار أربيل الدولي، حيث تعرضت إلى 4 هجمات مماثلة.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة شيعية عراقية مرتبطة بإيران بشن الهجمات التي تستهدف مواقع انتشار قواتها في العراق، والبالغ عددها 2500 جندي.