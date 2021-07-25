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إسرائيل تمنع إدخال الوقود إلى محطة كهرباء غزة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.07.2021 12:40
آخر تحديث في 25.07.2021 13:11
إسرائيل تمنع إدخال الوقود إلى محطة كهرباء غزة

منعت إسرائيل، الأحد، إدخال الوقود المُشغّل لمحطة توليد الكهرباء، في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب)، دون إبداء أسباب.

وقال رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الفلسطينية بغزة (تديرها حماس)، إن "سلطات الاحتلال منعت إدخال 25 شاحنة محمّلة بالوقود، لمحطة توليد الكهرباء بغزة".

وتابع: "لم يتم إبداء الأسباب حول المنع، فيما لم يتم الكشف عن المدة الزمنية له".

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، استأنفت إسرائيل إدخال وقود لمحطة توليد كهرباء غزة، بعد منع استمر نحو 49 يومًا جراء العدوان الأخير في 10 مايو/ أيار الماضي، واستمر لمدة 11 يوما.

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