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إصابة 7 مدنيين في قصف لـ"ي ب ك" الإرهابي على عفرين السورية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.07.2021 18:46
آخر تحديث في 25.07.2021 19:57
إصابة 7 مدنيين في قصف لـي ب ك الإرهابي على عفرين السورية

أصيب 7 مدنيين بجروح، الأحد، في قصف صاروخي لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي على مدينة عفرين، شمالي سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول أنه أصيب 7 مدنيين في 7 هجمات بقذائف صاروخية نفذها إرهابيون على وسط مدينة عفرين، وفق المعلومات الأولية.

وأضاف أن القصف تسبب بأضرار مادية في بعض المنازل التي سقطت عليها القذائف.

يذكر أنه تم تحرير مدينة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2018.

ويواصل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.

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