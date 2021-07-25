الأزهر يدعو إلى "تحرك جاد وحازم" لحماية البشرية من مخاطر التغيرات المناخية

دعا شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، الأحد، إلى "تحرك جاد وحازم" لحماية البشرية من مخاطر التغيرات المناخية في العالم.

جاء ذلك في تدوينة باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابه على موقع فيسبوك، بالتزامن مع فيضانات مدمرة أودت بحياة العشرات في ألمانيا والصين وبلجيكا وعدة مناطق بالعالم.

وقال الطيب إن "ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطرٍ".

وشدد على "ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي".

وخلال يوليو/تموز الجاري، تسببت فيضانات عارمة في سقوط عشرات القتلى بألمانيا والصين وبلجيكا، كما تم إجلاء آلاف السكان وقطع الطرق الرئيسية وإلغاء الرحلات الجوية.