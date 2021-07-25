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سوريا.. مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.07.2021 14:02
آخر تحديث في 25.07.2021 14:05
سوريا.. مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني

قُتل أحمد قريشي، أحد قياديي "لواء فاطميون" التابع للحرس الثوري الإيراني، متأثراً بجراح أصيب بها خلال اشتباكات في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن قريشي قُتل في سوريا التي أصيب فيها قبل فترة، في الاشتباكات التي خاضها هناك إلى جانب قوات النظام.

وأوضحت أن قريشي دفن في إيران، عقب مراسم تشييع أقيمت لجثمانه.

وتقاتل جماعات إرهابية أسستها إيران في سوريا، مثل "لواء فاطميون" الذي شكلته من اللاجئين الأفغان المهاجرين إلى إيران و"لواء زينبيون" وغالبية أفراده من مليشيات باكستانية، في الصف الأول لدعم نظام بشار الأسد.

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