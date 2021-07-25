سياسيو لبنان يتجهون لتسمية نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة

تتجه الأنظار، الاثنين، إلى قصر الرئاسة اللبنانية حيث يعقد رئيس البلاد ميشال عون استشارات نيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة، فيما تشير التطورات الأخيرة إلى ارتفاع حظوظ السياسي البارز نجيب ميقاتي لتولي المهمة.

وتأتي هذه الاستشارات النيابية المرتقبة عقب اعتذار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد أكثر من 8 أشهر على تكليفه بالمهمة.

والأحد، عقد رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري وميقاتي ضمنهم، اجتماعا في بيت الوسط (مقر إقامة الحريري) وسط بيروت، وقرروا دعم تكليف الأخير لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب بيان تلوه أمام الصحفيين.

ومن الكتل النيابية التي أعلنت أنها ستسمي ميقاتي رئيسا للحكومة، كتلة "اللقاء الديمقراطي" القريبة من حزب "التقدمي الاشتراكي" (يترأسه وليد جنبلاط).

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أبرز الأحزاب التي تتجه إلى تسمية ميقاتي عبر كتلها النيابية هي "تيار المستقبل" (برئاسة الحريري) و"حركة أمل" (برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري) و"المردة" (برئاسة سليمان فرنجية).

أما تكتل "الجمهورية القوية" الذي يمثل في البرلمان حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، فكان قد أعلن الجمعة الماضية، أنه لن يسمي أحدا في الاستشارات النيابية، وجدد مطلبه بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

فيما لم يعلن حزب رئيس البلاد ميشال عون "التيار الوطني الحر" (حليف "حزب الله") موقفه بعد، إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه يتجه إلى تسمية سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام رئيسا للحكومة.

كما لم يعلن أيضا "حزب الله" (حليف إيران) موقفه بشأن ذلك بعد، بينما نقلت محطة "أل بي سي" التلفزيونية، عن مصادر لم تحددها، إن الحزب لن يسمي أحدا في الاستشارات أو قد يتجه أيضا إلى تسمية ميقاتي.

وميقاتي هو نائب عن مدينة طرابلس (شمال)، وسبق أن ترأس الحكومة في لبنان مرتين؛ الأولى عام 2005 والثانية عام 2011، ومعروف عنه بأنه أتى إلى السياسة من قطاع رجال الأعمال.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما تقدم بتشكيلتين وزاريتين إلى عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات، وهو ما رفضه الحريري.

وطوال نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري، دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.