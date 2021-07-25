وصول أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى مراكش المغربية

وصلت إلى مدينة مراكش جنوبي المغرب، الأحد، أول رحلة طيران منتظمة ومباشرة من مدينة تل أبيب الإسرائيلية، في ظل استئناف البلدين تطبيع علاقتهما، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكر موقع "ذا ماركر" العبري المتخصص بالأخبار الاقتصادية (خاص) أن شركتيّ "إل عال" و"إسرا إير" أطلقتا، الأحد، أولى رحلاتهما المنتظمة من تل أبيب إلى مراكش.

وأوضح أن الرحلة الأولى، تابعة لشركة "إسرا إير"، أقلعت عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تل أبيب، واستغرقت حوالي خمس ساعات ونصف.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة رحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعيا من تل أبيب إلى مراكش، فيما تخطط شركة "إل عال" لتشغيل رحلة واحدة أسبوعيا إلى مراكش، بحسب الموقع.

وأفاد الموقع بأنه من المتوقع أيضا تسيير رحلات إلى الدار البيضاء (شمال)، أكبر مدينة مغربية، في المستقبل القريب.

كما أظهر جدول رحلات مطار بن غوريون الدولي، الأحد، أن شركة "إل عال" دشنت أولى رحلات السياحة المباشرة إلى مراكش، بالرحلة رقم "LY 553".

ومن المقرر أن تدشن شركة "أركياع" (أركيا) الإسرائيلية أولى رحلاتها إلى مراكش في 3 أغسطس/آب المقبل، بحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي توقفت عام 2000.

وخلال السنوات الماضية، لم تتوقف حركة السياحة المغربية تجاه إسرائيل بحسب بيانات لوزارة السياحة الإسرائيلية، إذ يعيش قسم من اليهود المغاربة في إسرائيل.

والمغرب هو رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، عام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول فقط علاقات رسمية معلنة مع تل أبيب، هي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.