الحريري يسمي نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

سمى رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، الاثنين، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت)، خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس لتأليف الحكومة الجديدة، ونقلت مباشرة عبر وسائل الإعلام.

وأضاف الحريري: "البلد اليوم لديه فرصة والدولار ينخفض، وأنا سميت ميقاتي".

وتابع: "نأمل أن يتم تكليفه وتتشكل الحكومة بأسرع وقت، ويجب ألا نقف عند الصغائر".

ويجري عون، الاثنين، الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديدة، في القصر الجمهوري في بعبدا، وتختتم عند الخامسة عصرا.

ويتشاور الرئيس عون فور انتهاء الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى الأثر يُستدعى الرئيس المكلف الذي حاز العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه بتأليف الحكومة، ويتوجه بعدها بكلمة إلى اللبنانيين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان ميقاتي زار قصر بعبدا مشاركاً بالاستشارات، بصفته نائباً عن طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني)، وغادر من دون الإدلاء بتصريح.

وسبق لميقاتي أن ترأس الحكومة في لبنان مرتين؛ الأولى عام 2005 والثانية عام 2011، ومعروف أنه أتى إلى السياسة من قطاع رجال الأعمال.

ومنتصف يوليو/ تموز الجاري، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما تقدم بتشكيلتين وزاريتين إلى عون، لكن الأخير طلب تعديلا، رفضه الحريري.

وطوال نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.