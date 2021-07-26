العراق.. عبوة ناسفة أمام منزل ناشط في الاحتجاجات الشعبية

استهدف مجهولون منزل ناشط في الاحتجاجات الشعبية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق بعبوة ناسفة، تسببت بأضرار مادية دون وقوع إصابات، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم في شرطة ذي قار جميل الحسيني، لمراسل الأناضول، إن عبوة ناسفة، وضعها مجهولون، انفجرت أمام منزل الناشط إبراهيم كاصد في حي الشهداء بمدينة الناصرية مركز المحافظة، صباح اليوم.

وأضاف المصدر، أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية في واجهة منزل الناشط، دون وقوع إصابات بشرية".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية طوقت مكان الانفجار وفتحت تحقيقا في الواقعة.

ولم تتبنّ أي جهة المسؤولية عن الحادث، كما لم يصدر عن السلطات العراقية أي تعليق حوله، حتى الساعة (7:20 ت.غ).

وتعد محافظة "ذي قار" بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ويندد المحتجون بالنظام السياسي المتبع الذي يقسم المناصب بين مكونات البلاد بموجب "المحاصصة" وانتشار الفساد على نطاق واسع وتردي الخدمات العامة وتدخل دول أجنبية في شؤون البلاد.

ووفق أرقام الحكومة، قتل 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.