بغداد وواشنطن تتفقان على سحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول 31 ديسمبر

اتفق العراق والولايات المتحدة على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن حكومتي البلدين مساء الاثنين لجولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بينهما.

ووفق البيان، جددت الولايات المتحدة "احترامها لسيادة العراق والقوانين العراقية، وتعهدت بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه".

وأكد العراق، من جانبه، التزامه "بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب للقوات الامنية العراقية".

وأشار البيان إلى أن "القواعد التي يتمركز فيها أفراد الولايات المتحدة وأفراد التحالف الدولي الآخرين هي قواعد عراقية تدار وفق القوانين العراقية النافذة، وليست قواعد أمريكية أو قواعد للتحالف الدولي، وأن وجود الأفراد الدوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي".

واتفق الوفدان، بعد استكمال مباحثات الفرق الفنية الأخيرة، على أن العلاقة الأمنية بين البلدين "ستنتقل بالكامل الى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2021"، وفق البيان.

وقال البيان إن الولايات المتحدة عازمة على "مواصلة دعمها للقوات الأمنية العراقية وبضمنها قوات البيشمركة (التابعة لإقليم شمال العراق) من أجل بناء قدرتها على التعامل مع التهديدات".

وبدأت جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة في واشنطن، الجمعة، برئاسة وزيري الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمريكي أنتوني بلينكين.

وتزامن صدور البيان الختامي مع انتهاء مباحثات أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن لقاءه مع بايدن "شهد التأكيد المتبادل على انتقال العلاقة الأمنية بين الطرفين إلى مهام الاستشارة والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية، وتقديم الدعم الفني للقوات المسلحة العراقية، وعدم وجود القوات القتالية بحلول 31 ديسمبر للعام الجاري".

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد، وذلك بعد يومين من ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس.

وتضغط قوى سياسية مقربة من طهران باتجاه مغادرة القوات الأمريكية للبلاد. كما تتعرض المصالح الأمريكية لهجمات متكررة في العراق؛ تتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراءها.