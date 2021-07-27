مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط يزور الجزائر

استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاثنين في الجزائر العاصمة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود بهدف "تعزيز الحوار الاستراتيجي" بين البلدين.

وتناول المسؤولان "آفاق ترقية حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تقوّض السلم والأمن في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء "شكّل فرصة لتباحث سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة".

كما بحث المسؤولان "الوضع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية" ومحاربة "الإرهاب في منطقة الساحل"، بحسب البيان.

وأدانت الجزائر بشدة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل لقاء اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.

ويدور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، منذ رحيل إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة عام 1975.

كما التقى هود الاثنين رئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن بن عبد الرحمان بالإضافة إلى وزير التجارة كمال رزيق.

فيما وصفت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر في بيان المباحثات بأنها "مثمرة" مؤكدة استعداد الجانب الأميركي "لتطوير هذه العلاقة من خلال التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والفرص التجارية وعبر الدبلوماسية الثقافية".

كما أشار البيان إلى أن المسؤول الأميركي أطلق مع وزيرة الثقافة الجزائرية وفاء شلال مشروعاً لترميم قطعتين ضخمتين من الفسيفساء الرومانية ولتدريب خبراء جزائريين على ترميم الفسيفساء.