السيسي يبحث مع عون التعاون المشترك بين الجيش اللبناني والقوات المسلحة المصرية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الأربعاء، التعاون مع القوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك في بيان مقتضب لقيادة الجيش اللبناني نشرته الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بعد لقاء السيسي مع عون في مصر.

وأثنى السيسي، وفق البيان، على "الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في سبيل توفير الأمن والاستقرار للبنان".

بدوره، شكر عون السيسي على "دعم مصر المستمر للبنان وجيشه".

وأمس الثلاثاء غادر عون إلى مصر بدعوة من نظيره رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، بحسب بيان سابق لقيادة الجيش.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قدمت مصر للجيش اللبناني، موادا طبية ودوائية بالإضافة إلى نحو 5 أطنان من المواد الغذائية، وفق تصريح للسفير المصري لدى لبنان ياسر علوي، آنذاك.

وفي ظل أزمتين سياسية واقتصادية، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد خلافات مع رئيس البلاد.