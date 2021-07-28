المنفي يبحث في أول زيارة للجزائر العلاقات الثنائية وسبل التعاون

يبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في الجزائر، الأربعاء، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

وكان في استقبال المنفي الذي وصل مطار الجزائر العاصمة الدولي في أول زيارة رسمية له إلى البلاد رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان حسب التلفزيون الرسمي الجزائري.

والثلاثاء قال بيان للرئاسة الجزائرية: "يشرع المنفي الأربعاء، بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين"، مشيرا إلى أنه سيلتقي الرئيس عبد المجيد تبون، في إطار مواصلة التعاون، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين".

وتأتي زيارة المنفي إلى الجزائر في وقت تشهد فيه الجارة تونس توترات سياسية إثر إعلان الرئيس قيس سعيّد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

والثلاثاء زار وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة تونس والتقى سعيد.

وقال بيان للخارجية الجزائرية إن المحادثات بين سعيد و لعمامرة تناولت الوضع في المنطقة في إشارة إلى أزمة ليبيا دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الأسابيع الأخيرة زار مسؤولون ليبيون كبار الجزائر، في مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وموسى الكوني وعبد الله اللافي نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وتركزت المباحثات حول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وأمن الحدود. كما أعلن تبون استعداد بلاده لاحتضان جلسات حوار ليبية لتجاوز الأزمة.

وهذه هي الزيارة الأولى للمنفي إلى الجزائر منذ توليه المنصب في 16 مارس/ آذار الماضي قادما إليها من جمهورية الكونغو التي يقود رئيسها دينيس ساسونغو اللجنة الإفريقية حول أزمة ليبيا.

وعانت ليبيا لسنوات صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وفي 16 مارس الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقياد البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.