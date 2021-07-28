منظمات حقوقية: الحكم على صحفي سوداني 4 سنوات حبس في السعودية

قضت محكمة سعودية بسجن صحفي سوداني 4 سنوات، بتهمة "الإساءة لبعض مؤسسات الدولة" عبر تغريدات ومقابلات إعلامية، وفق ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء.

ولم يصدر بيان عن السلطات السعودية بشأن هذا الحكم الذي تقول المنظمة إنه صدر في 8 يونيو/ حزيران 2021، وعادة ما ترفض الرياض أي اتهام لقضائها وتقول إنه مستقل ونزيه.

وأوضحت المنظمة، مقرها الرئيسي في نيويورك، أن السلطات السعودية أوقفت الإعلامي والصحفي السوداني أحمد عبد القادر (31 عاما) في مطار جدة، يوم 19 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يُحتجز ويُنقل إلى أحد سجون المملكة، ثم يصدر حكم بشأنه عقب جلستين قصيرتين بالسجن 4 سنوات.

وأوضحت أنه تمت إدانة الصحفي بـ"تهمتي الإساءة لبعض مؤسسات الدولة والتحدث سلبا عن سياسة المملكة، وذلك من بين تهم مبهمة أخرى".

ولم تذكر المنظمة إن كان الحكم نهائيا أم قابلا للاستئناف عليه، لكنها أفادت بأن عبد القادر حُكم بسبب تغريدات وتصريحات سابقة له.

وأفادت بأن الصحفي السوداني عمل لمدة 5 سنوات بين 2015 و2020 في مؤسسات رياضية وتجارية بالسعودية.

وأضافت أنها "راجعت تسع تغريدات ومقابلات إعلامية مذكورة صراحة في حكم المحكمة، وتوصلت إلى أنها لا تحرّض على العنف أو الكراهية أو التمييز".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية ولا السودانية بشأن ما ذكرته المنظمة.

وعادة ما تؤكد الرياض "حرصها على حرية الرأي والتعبير" في المملكة، رافضة أي انتقادات دولية في هذا الصدد.