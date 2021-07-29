أمير قطر يصدر قانون مجلس الشورى في تعزيز لتقاليد الشورى القطرية

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم آل ثاني، قانون نظام انتخاب مجلس الشورى تمهيدا لإجراء أول انتخابات للمجلس في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكر الديوان الأميري، في بيان الثلاثاء، أن الأمير أصدر القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى، ويقضي بالعمل به من تاريخ صدوره.

ومن بين ما يتضمنه القانون: شروط الترشح وضوابط الدعاية الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات وعقوبات الجرائم الانتخابية.

وقال أمير قطر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن بلاده "تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وموازنة المشروعات الرئيسية، ليقدم توصيات بشأنها.

ووفقا للقانون السابق، كان أمير البلاد يعين أعضاء مجلس الشورى، وعددهم 45.

وفي 2003، صوت القطريون في استفتاء عام، على أول دستور دائم للبلاد.