القضاء العراقي يصدر حكما أوليا بإعدام متهمين اثنين باقتحام سجن "أبو غريب"

أصدر القضاء العراقي، الخميس، حكما أوليا بالإعدام شنقاً على متهمين اثنين إثر إدانتهما باقتحام سجن "أبو غريب" غرب العاصمة بغداد عام 2013.

وقال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء، في بيان، إن "المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، أصدرت حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب عام 2013".

وأضاف، أن "المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب مع متهمين آخرين بمختلف الأسلحة والمتفجرات من أجل إطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية".

وتابع البيان، أن "الهجوم أدى الى استشهاد عدد من منتسبي (حراس) السجن وإصابة آخرين بجروح خطيرة".

ولفت أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

والحكمان الصادران أوليان قابلان للاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدورهما.

وفي 22 يوليو/تموز 2013، هاجم مسلّحون مجهولون في وقت متزامن سجن أبو غريب وسجن التاجي ببغداد.

ونجح المهاجمون، الذين استخدموا سيارات مفخخة وقذائف هاون ومتفجرات وأسلحة أخرى، في تهريب 500 نزيلاً على الأقل من السجنين، في العملية التي قتل فيها نحو 20 عنصر أمن.

وكان معظم الفارين أعضاء في تنظيم "القاعدة" الإرهابي بينهم قادة محكومون بالإعدام.