حمدوك: لا نعارض قيام السد بل قيام إثيوبيا بخطوات أحادية

شدد السودان على تمسكه بعدم قيام أثيوبيا بخطوات أحادية "غير مدروسة" بشأن سد النهضة.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بوكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشئون السياسية وبعثات حفظ السلام، روز ميري ديكارلو، الأربعاء، في مقر مجلس الوزراء بالخرطوم حسب بيان من إعلام المجلس.

وذكر البيان أن اللقاء بحث الأوضاع في السودان والتحديات الإقليمية متمثلة في سد النهضة، وأزمة إقليم تيغراي الإثيوبي والأوضاع في ليبيا.

وقال رئيس الوزراء إن "السودان لا يعارض قيام السد، لكن يتمسك بموقفه من معارضة قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة".

وأضاف مشددًا على أن "السودان يتطلع لإبرام اتفاق ملزم قبل القيام بأي خطوة خاصة بالسد".

وعبر حمدوك عن إيمانه بأن استقرار دول الجوار بما فيه إريتريا وإثيوبيا، خاصة إقليم تيغراي مهم لاستقرار السودان والمنطقة.

وأضاف بحسب المصدر نفسه أن "السودان يمكنه أن يلعب دورا محوريا في صناعة السلام في أثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان".

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/تموز الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

من جانبها أوضحت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، ديكارلو، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم دعما فنيا فيما يخص سد النهضة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق آخر أكدت المسؤولة الأممية بحسب ذات المصدر حرص الأمم المتحدة على نزع ودمج المسلحين السودانيين العائدين من ليبيا.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي ، حذرت السلطات السودانية من خطورة إعادة "المرتزقة" في ليبيا إلى بلادهم بأسلحتهم، ما يهدد دول المنطقة، بحسب وزارة الخارجية السودانية.