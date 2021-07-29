مصرع 5 عسكريين بتحطم مروحية شمالي العراق

أعلن الجيش العراقي، الخميس، مصرع 5 عسكريين، في تحطم مروحية خلال مهمة قتالية، بمحافظة صلاح الدين (شمال).

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، أن طاقم طائرة مروحية من طراز مي 17، لقي مصرعه إثر سقوطها خلال تأدية مهمة قتالية بمحافظة صلاح الدين.

وأفاد البيان بأن طاقم الطائرة يضم 5 عسكريين هم: العقيد طيار أسامة طارق عبيد، والرائد طيار علي فاضل غضبان، ونائب ضابط لؤي حاتم فرحان، ونائب ضابط أثير فائز إبراهيم، ونائب ضابط وسام علي سفيح.

ولم يوضح البيان أسباب سقوط وتحطم المروحية العسكرية.

وعادة ما تشن المروحيات والمقاتلات العراقية هجمات ضد عناصر تنظيم "داعش".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".