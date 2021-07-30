استهداف سفينة شحن تجارية تابعة لشركة إسرائيلية في المحيط الهندي

كشفت شركة شحن إسرائيلية، الجمعة، عن اشتباه بتعرض إحدى سفنها إلى هجوم في المحيط الهندي بينما كانت في طريقها من تنزانيا إلى دولة الإمارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، قولها إن هناك "اشتباه بمحاولة مهاجمة ناقلة الوقود ميركير ستريت أثناء رحلة بحرية من تنزانيا إلى الإمارات".

وأضافت الهيئة: "السفينة يابانية وتديرها الشركة المملوكة لرجل الأعمال إيال عوفير".

وفي وقت سابق الجمعة، نقل إعلام عبري عن وزارة الدفاع البريطانية، أن سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة شواطئ سلطنة عمان، دون تفاصيل إضافية.

وشهدت الأشهر الماضية العديد من الحوادث المشابهة التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تأتي في سياق الصراع الإسرائيلي-الإيراني.

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بشأن الاتفاق النووي مع إيران وتعثر المفاوضات بشأن إعادة الاتفاق في فيينا. منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018، كانت هناك سلسلة من الهجمات على سفن في المنطقة يُشتبه في أن طهران نفذتها.