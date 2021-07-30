استهداف قوات التحالف الدولي في العراق للمرة الثالثة اليوم

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم أن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي بمحافظة بابل، وسط البلاد، في ثالث هجوم من نوعه خلال يوم.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط بشرطة محافظة بابل، إن "مجهولين فجروا عبوة ناسفة على رتل شاحنات تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع بمحافظة بابل (وسط)".

وأوضح الضابط، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الانفجار تسبب بإلحاق أضرار مادية بسيطة بإحدى مركبات الرتل دون وقوع إصابات بشرية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات العراقية والتحالف الدولي.

وهذا هو التفجير الثالث اليوم، إذ استهدف رتلين بهجومين مماثلين في محافظتي ذي قار (جنوب) وبابل (وسط)، مساء الخميس.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة هجمات بالصواريخ وطائرات مسيرة المفخخة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعد ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

وتأتي الهجمات الجديدة، رغم توصل بغداد وواشنطن، الاثنين، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.