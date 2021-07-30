بغداد تدحض اتهام أوروبي بنقل مهاجرين غير نظاميين إلى بيلاروسيا

رفضت الحكومة العراقية بشدة، الجمعة، اتهام أوروبي باستخدام مطار بغداد الدولي في تسيير رحلات جوية لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى بيلاروسيا.

جاء ذلك وفق بيان مستشارية الأمن القومي العراقية، غداة اتهام أوروبي للعراق بنقل مهاجرين غير نظاميين إلى بيلاروسيا ومنها إلى ليتوانيا.

وأفاد البيان بأن "بغداد ترفض بشدة اتهامات الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام مطارات البلاد لتسيير رحلات جوية لمهاجرين غير شرعيين".

وأوضح أن "الرحلات المتجهة إلى روسيا البيضاء (بيلاروسيا) عبر مطار بغداد الدولي، هي رحلات شرعية وقانونية ووصول السياح العراقيين للبلد الأوروبي أيضا شرعي وقانوني".

وأضاف أن "وجود فئة قليلة من العراقيين، الذين يتم التغرير بهم، لا يمكن أن يكون سببا في منع جميع العراقيين من السفر إلى روسيا البيضاء، لأنه سيكون قرارا غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور العراقي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان".

وتابع أن "العراق لا يمكن أن يقبل أن تتهم مطاراته الدولية بإجراء رحلات جوية غير شرعية (..) ومستعد للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتمثلة بعصابات الهجرة غير الشرعية"، حسب البيان ذاته.

والخميس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل: "على العراق تبرير سبب استخدام مطار بغداد الدولي لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا التي يتسلل منها مهاجرون غير شرعيين إلى ليتوانيا".

وأضاف بوريل، في تغريدة عبر تويتر: "هذه مسألة تهم دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله".