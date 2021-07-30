تحقيقات.. أنباء عن تعرض سفينة لهجوم قبالة عمان

نقلت مجموعة عسكرية بريطانية تعرض سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال البيان المقتضب الصادر اليوم الجمعة عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن التحقيق جار في الحادث الذي وصفه بأنه حدث في وقت متأخر من مساء الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

يقع الموقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلاً) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

لم يخض البيان في تفاصيل أخرى ليقول إنه يشتبه في أن الهجوم لم يتضمن قرصنة.

في وقت سابق يوم الخميس، قالت الجماعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

ولم تعترف عمان على الفور بالهجوم ولم يرد المسؤولون هناك على طلبات للتعليق.

كما لم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على الفور على طلب للتعليق.

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بشأن الاتفاق النووي مع إيران وتعثر المفاوضات بشأن إعادة الاتفاق في فيينا. منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018، كانت هناك سلسلة من الهجمات على سفن في المنطقة يُشتبه في أن طهران نفذتها.