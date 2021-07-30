قائد الجيش اللبناني يدعو الجنود للاستعداد لمواجهة "تحديات إضافية"

طالب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الجمعة، الجنود بـ"الاستعداد" لمواجهة "تحديات إضافية" في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.

وأضاف عون في كلمة وجهها بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس الجيش: "من غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد بالفوضى وزعزعة أمنه واستقراره".

ولفت إلى أن الأنظار تتجه إلى المؤسسة العسكرية "التي تبقى محط آمال اللبنانيين، بعدما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم".

وتابع مخاطباً العسكريين في الجيش: "تحديات إضافية سوف تعترضنا، كونوا على أهبة الاستعداد لمواجهتها بكل حكمة وصبر وتأنٍّ".

وأكمل: "كونوا على قدر تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي الذي ينظر إليكم باحترام وتقدير ويسعى إلى مساندتكم ودعمكم".

ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وانهيار قدرتهم الشرائية.

وفي ظل أزمتين سياسية واقتصادية، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري جراء خلافات مع عون.