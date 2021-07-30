قوات الأمن التونسية توقف النائب المستقل ياسين العياري

أوقفت قوات الأمن التونسية، الجمعة، النائب عن قائمة "أمل وعمل" (مستقلة) البرلمانية ياسين العياري.

وقالت سيرين فيتوري، زوجة النائب العياري، في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك: "أخذوا ياسين للتو بكل عنف"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت قائمة "أمل وعمل"، في بيان، إنه "تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه".

وأوضحت القائمة، أن إيقاف العياري كان "من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، دون تفاصيل أكثر.