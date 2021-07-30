مصر.. إصابات إثر تصادم قطار ركاب بمصد خرساني

أفادت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، بوقوع عدد من الإصابات جراء اصطدام قطار ركاب بمصد خرساني جنوبي البلاد.

ووفق صحيفتي "الوطن" و"اليوم السابع" الخاصتين، "اصطدم قطار الركاب رقم 735 بالمصدّ الخرساني بمحطة نجع حمادي في محافظة قنا (جنوب)".

ونقلت الصحيفتان عن مصادر بهيئة السكك الحديدية (رسمية) قولها إن الحادث أدى إلى وقوع إصابات (لم يحدد عددها) وحدوث تلفيات بالقطار.

وأوضحت المصادر أن حركة قطارات خط الصعيد (جنوب) تعطلت بفعل الحادث. دون تفاصيل أكثر.

والمصد الخرساني يتواجد عادة في نهاية السكة الحديد ويخصص لتبييت القطار.

وحتى الساعة 14.20 ت.غ، لم تصدر هيئة السكك الحديدية أو وزارة الصحة المصرية بيانا بشأن الحادث.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شهدت مصر حادثين لتصادم القطارات أديا إلى وقوع قتلى ومصابين، أحدهما في محافظة الإسكندرية (شمال) وأسفر عن 40 مصابا، والآخر جنوب القاهرة أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وتقول وزارة النقل المصرية إنها تنفذ خطة شاملة لتطوير عربات ومحطات القطارات، بالتوازي مع محاسبة المقصرين والمسؤولين عن مثل هذه الحوادث.