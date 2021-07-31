ملك الأردن يوجه بتقديم أية مساعدة ممكنة لمواجهة حرائق تركيا

وجه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، بتقديم أي مساعدة ممكنة، لمواجهة الحرائق في تركيا.

جاء ذلك وفق تغريدة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال الصفدي : "اتصلت بوزير خارجية تركيا الأخ مولود تشاوش أوغلو، مقدما تعازي المملكة وتضامنها مع الأشقاء".

وأضاف: "توجيهات جلالة الملك (عبد الله الثاني) بتقديم أي مساعدة ممكنة في مواجهة الحرائق بتركيا".

واختتم الوزير الأردني قائلا: "رحم الله الضحايا وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وحفظ تركيا الشقيقة من كل شر".

وفي وقت سابق السبت، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الحرائق في تركيا إلى 6 أشخاص، فضلا عن إصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وهي أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين وعثمانية والتي اعتبرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".