هجوم صاروخي يستهدف شركة نفطية شمالي العراق

قال مصدر أمني، السبت، إن هجومًا صاروخيًا استهدف مقر شركة نفطية، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأوضح ضابط في شرطة محافظة صلاح الدين (شمال)، أن "مجهولين أطلقوا صاروخا محلي الصنع استهدف مقر شركة مصافي الشمال بالمحافظة، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية".

وأضاف الضابط، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "قوات الأمن فتحت تحقيقًا عاجلًا في الحادث لمعرفة موقع إطلاق الصاروخ والجهات التي تقف وراءه".

وتضم شركة مصافي الشمالي عددا من مصافي النفط أكبرها "بيجي"، التي تتألف من ثلاث وحدات إنتاجية بمعدل إنتاج يومي يصل 100 ألف برميل نفط.

وتعرضت مصفاة "بيجي"، الأكبر في العراق، إلى دمار شمل أغلب مفاصلها، جراء الاقتتال خلال سيطرة تنظيم "داعش" عليها صيف 2014، قبل أن يتم استعادتها في عام 2015.

ومنذ أكثر من شهر تكافح قوات الأمن العراقية لمنع الهجمات التي تصاعدت مؤخراً، وتستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة الكهربائية ومنشآت نفطية شمالي البلاد.