أعلنت مصادر أمنية وعسكرية بالعراق، السبت، مقتل 12 شخصا وإصابة 21 آخرين، في 3 هجمات متفرقة لتنظيم "داعش".

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط في شرطة محافظة صلاح الدين (شمال) إن "حصيلة ضحايا هجوم استهدف مجلس عزاء بالمحافظة مساء الجمعة، 8 قتلى بينهم ثلاثة عناصر أمن و19 جريحا".

وفي محافظة ديالى (شرق) أوضح ضابط في الجيش أن هجوما استهدف حاجزًا عسكريًا بالمحافظة مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل اثنين أحدهما جندي، وإصابة عسكريين اثنين.

وفي هجوم ثالث، اغتال مسلحون يعتقد انتماؤهم إلى تنظيم "داعش" مدنيين اثنين بينهم امرأة داخل منزلهم شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني في بغداد إن "مسلحين اقتحموا منزلا في حي الخضراء التابع لقضاء الطارمية شمالي بغداد، وقتلوا رجلاً وامرأة كانا داخل المنزل". دون توضيح الأسباب.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ورغم إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.